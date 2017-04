Tokyo chiude con il segno più. Bene il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Chiusura con il segno più per la borsa di Tokyo. Il Nikkei archivia la giornata con un +1,03%, mentre il più ampio paniere Topix avanza dell’1,08%. Dal fronte macro, l’unico dato in calendario, mostra segnali di vigore per la manifattura. Tra le altre borse asiatiche, tonica Seul che avanza dello 0,74%.

In calo le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,13% e Shenzhen lo 0,27%. In rialzo Taiwan che guadagna lo 0,88%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si mostra positiva Hong Kong con che avanza dello 0,11%. In salita Singapore +0,43%. Frazionali rialzi per Kuala Lumpur +0,59%. Stessa intonazione per Jakarta +0,64%.