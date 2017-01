Tokyo archivia la giornata in netto calo. Borse cinesi chiuse per festività

(Teleborsa) – Chiusura in rosso per la borsa di Tokyo che come le altre borse mondiali risente delle conseguenze delle prime mosse del presidente USA Donald Trump.

L’indice Nikkei 225 ha chiuso la seduta in calo dell’1,69% a 19.041 punti, mentre il più ampio paniere Topix scivola dell’1,61%.

Non è servito a rincuorare gli investitori nemmeno la Bank of Japan che ha lasciato il tassi invariati e ha rivisto al rialzo le stime dell’economia.

Dal fronte macro, rimane stabile il tasso di disoccupazione, mentre sale la produzione industriale.

Le borse cinesi rimangono chiuse per la festività del capodanno. Chiuse anche Hong Kong e Kuala Lumpur.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dello 0,18%, Taiwan guadagna lo 0,25%.In frazionale ribasso Singapore (-0,55%). Sulla stessa linea Bangkok -0,62%.