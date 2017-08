Tokyo apre la settimana in frazionale rialzo

(Teleborsa) – Tokyo chiude la prima giornata della settimana al rialzo con l’indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,52% finendo a 20.055,89 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,55% a 1.034,11 punti.

Dal fronte macro, migliora il superindice nel mese di giugno.

Segno più per Shanghai (+0,45%) e Shenzhen (+0,55%) che archiviano la giornata con rialzo di circa mezzo punto percentuale.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Jakarta avanza dello 0,38%, Taiwan guadagna lo 0,69%. Lieve calo per Singapore (-0,13%). Piccoli passi in avanti per Kuala Lumpur che avanza dello 0,11%, mentre Bangkok scivola dello 0,19%.