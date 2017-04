Tokyo apre la settimana con la giusta intonazione

(Teleborsa) – Chiusura con il segno più per la borsa di Tokyo. Il Nikkei archivia la giornata con un +1,37%, mentre il più ampio paniere Topix avanza dello 0,94%. I mercati finanziari accolgono con favore il risultato del voto in Francia.

Tra le altre borse asiatiche, in lieve vantaggio Seul, che avanza dello 0,40%.

In rosso le borse cinesi, con Shanghai che cede l’1,32%% e Shenzhen che cede l’1,73%. Rimane sulla parità Taiwan (+0,01%).

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si mostra positiva Hong Kong con che avanza dello 0,43%. Rimane sulla parità Singapore +0,04%. Stessa intonazione per Kuala Lumpur che resta ferma sui valori della vigilia. Balzo di Jakarta +1,24%.