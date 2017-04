Tokyo ancora su di giri. Bene il resto dell’Asia

(Teleborsa) – Chiusura con il segno più per la borsa di Tokyo. Il Nikkei archivia la giornata con un +1,10%, mentre il più ampio paniere Topix avanza dell’1,20%. Sui mercati non sembra ancora essersi esaurito l’ottimismo generato dall’esito del voto francese.

Mentre si attendono le decisioni della Bank of Japan che, domani 27 aprile, si pronuncerà in materia di tassi d’interesse, l’economia giapponese si mostra in lieve salita, con l’indice dell’attività complessiva che aumenta.

Tra le altre borse asiatiche, in lieve vantaggio Seul, che avanza dello 0,50%.

Piccolo passo in avanti per le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,10% e Shenzhen dello 0,15%. Stessa intonazione per Taiwan che guadagna lo 0,15%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si mostra positiva Hong Kong con che sale dello 0,83%. In salita Singapore +0,35%. Frazionali rialzi per Kuala Lumpur +0,17%. Sulla parità Jakarta.