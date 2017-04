Tod’s, ok dei soci al bilancio 2016 e dividendo

(Teleborsa) – Via libera dei soci Tod’s riuniti in assemblea al bilancio del 2016, che si è chiuso con un utile netto in calo a 86,3 milioni di euro. Gli azionisti hanno approvato anche la distribuzione di un dividendo di 1,7 euro per azione.

La Tod’s guarda al 2017 con “ottimismo e positività”, ha detto il Presidente Diego Della Valle nella lettera agli azionisti per l’assemblea sul bilancio 2016. “Nonostante le turbolenze esistenti in alcuni mercati rilevanti, e le grandi incertezze dovute ad atti di terrorismo, possiamo guardare all’anno che verrà e ai risultati che ne conseguiranno con ottimismo e positività”.