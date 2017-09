Tod’s, Arthur Arbesser assume direzione creativa del brand Fay

(Teleborsa) – Lo stilista Arthur Arbesser assumerà la direzione creativa di Fay, marchio di abbigliamento del Gruppo Tod’s . La prima collezione autunno-inverno, verrà presentata ad inizio 2018.

“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione”, ha affermato Andrea Della Valle, vicepresidente di Tod’s che ha poi aggiunto: l’estro creativo e la freschezza di Arthur, uniti alla sua passione per l’arte possono coniugarsi perfettamente con Fay e il suo Lifestyle, costituendo un’intesa altamente positiva”.

Arthur Arbesser ha dichiarato: “Fay è un brand con identità, classe e storia. Sarà l’inizio di un nuovo interessante percorso per me per il marchio”, ha concluso lo stilista.