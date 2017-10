Tlc, Verizon cresce e convince. Bene il titolo a Wall Street

(Teleborsa) – Verizon festeggia a Wall Street una trimestrale più che positiva.

Il colosso statunitense delle telecomunicazioni ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione di 98 dollari, in lieve calo rispetto agli 1,01 dollari dello stesso periodo dell’anno precedente anche a causa dell’impatto negativo degli uragani che si sono battuti in Florida e Texas. Il dato è comunque in linea con le attese degli analisti.

Sopra il consensus i ricavi, passati da 30,94 a 31,72 miliardi di dollari, e i nuovi clienti, che sono stati 603 mila (486 mila i contratti per smartphone).

Gli investitori sembrano aver accolto positivamente i numeri svelati oggi dalla società: i titoli Verizon stanno infatti guadagnando il 2,56%.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 50,81 e successiva a quota 52,25. Supporto a 49,36.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)