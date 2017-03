Titoli assicurativi viaggiano in rialzo a Piazza Affari

(Teleborsa) – Ben intonati i titoli assicurativi a Piazza Affari.

Generali viaggia in rialzo dell’1,09%, mentre Unipol sale dell’ 1,33%. Più contenuto il rialzo di UnipolSai che mostra un guadagno dello 0,10%.

Ieri, 7 marzo, il Consiglio di Stato ha assolto UnipolSai e Generali dall’accusa di aver siglato un accordo restrittivo della concorrenza per fornire servizi assicurativi R.C.A in 15 città italiane tra il 2010 e il 2014.

E’ quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di secondo grado della Giustizia Amministrativa che ha respinto il ricorso avanzato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) confermando la sentenza del T.A.R. del Lazio del 18 dicembre 2015.

Le due società, con distinti ricorsi, avevano impugnato il provvedimento dell’AGCM che aveva sanzionato i gruppi assicurativi per 29 milioni di euro.

Il T.A.R del Lazio aveva accolto i ricorsi, annullando il provvedimento impugnato. L’Antitrust non paga si era rivolta al Consiglio di Stato che, in via definitiva, ha decretato che tra UnipolSai e General non vi è stata alcuna “intesa restrittiva”.