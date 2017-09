Tiscali brilla in Borsa, il mercato premia i conti

(Teleborsa) – Effervescente Tiscali, che scambia con una performance decisamente positiva dell’8,05%.

A fare da assist alle azioni sono i conti dei primi sei mesi che hanno mostrato risultati record per la società. Primo semestre della sua storia in utile per 24,5 milioni di euro. Confermata la previsione di chiudere anche l’esercizio 2017 con un risultato netto positivo.

La tendenza di breve di Tiscali è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,0459 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,0434. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,0484.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)