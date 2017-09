TIM – Vivendi, il comitato sulla “golden power” slitta ancora

(Teleborsa) – Con ogni probabilità il comitato chiamato a stabilire se la posizione di Vivendi in TIM possa far scattare la legge sulla “golden power” non si riunirà nemmeno oggi pomeriggio.

Secondo rumors di stampa il Governo avrebbe deciso di posticipare la decisione al prossimo 28 settembre, dunque il giorno dopo il bilaterale con la Francia.

Domani 27 settembre il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sarà a Lione per il Vertice intergovernativo italo-francese.

Il tema caldo dovrebbe essere il dossier Fincantieri/STX ma non è escluso che sul tavolo finisca anche il tema Vivendi.

La riunione del comitato dell’Esecutivo era prevista inizialmente per lunedì 25 settembre.