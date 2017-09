TIM, nessun progetto di scorporo o cessione rete

(Teleborsa) – La rete per TIM é strategica e non c’è nessun progetto di scorporo o cessione. E’ quanto spiega la società in una nota, smentendo alcun

i rumors

“In relazione a indiscrezioni di stampa, peraltro già smentite, il gruppo di telecomunicazioni ribadisce che non c’è alcun progetto di scorporo o cessione della rete, che è un asset strategico per la Società e per il suo Piano Industriale. Qualsiasi speculazione al riguardo è quindi completamente priva di fondamento”, precisa il Gruppo