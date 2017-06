TIM in rosso in Borsa. Smentita partecipazione gara per Serie A

(Teleborsa) – Performance fiacca per la Telecom Italia, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,30% in linea con la performance del listino di milano.

Nel corso del weekend TIM ha smentito l’eventualità di partecipare, anche in cordata, alla gara per i diritti TV del calcio serie A, sottolineando che non è economicamente sostenibile e ricordando di esser concentrata sulla banda ultralarga.

Lo scenario di breve periodo di Telecom evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8168 Euro con prima area di resistenza vista a 0,8283. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8112.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)