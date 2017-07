TIM, Amos Genish nuovo Direttore Operativo

(Teleborsa) – Amos Genish entra a far parte di Telecom Italia in qualità di Direttore Operativo. L’annuncio è arrivato da Arnaud De Puyfontaine. Il presidente esecutivo di TIM che ha ricevuto le deleghe dell’amministratore delegato uscente, Flavio Cattaneo. Una notizia che non sorprende visto che De Puyfontaine aveva preannunciato la presenza di Genish nel management di TIM”, durante la conference call con gli analisti, dove ha tracciato la tabella di marcia di TIM dei prossimi mesi.

Nessuna sorpresa quindi per l’attuale Chief Convergence Officer di Vivendi che ufficialmente diventa il nuovo direttore generale di Telecom. Dopo la fine dell’era Cattaneo, ora si va delineando la nuove governance.

“Amos Genish ha sviluppato una profonda esperienza nel campo delle telecomunicazioni e della tecnologia sia negli Stati Uniti sia in Brasile, dove ha fondato GVT rendendola in pochi anni il principale operatore brasiliano nel campo della banda ultralarga”, si legge nella nota di TIM

Commentando la nomina, De Puyfontaine ha dichiarato: “Amos è un affermato manager nel settore delle telecomunicazioni, dove ha contribuito alla creazione di valore, con una comprovata esperienza in diversi contesti internazionali. Sono certo che saprà adattarsi rapidamente al contesto italiano, come aveva fatto in Brasile.”

In precedenza, Genish era CEO di Telefonica Brasile / Vivo, il principale operatore integrato di telecomunicazioni del Paese con oltre 90 milioni di clienti e la cui offerta comprende fisso, mobile, servizi e intrattenimento.