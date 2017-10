Thomas Cook sonda aeroporto di Comiso

(Teleborsa) – La Thomas Cook atterra all’aeroporto di Comiso, per il momento con un educational tour che ha coinvolto una ventina di agenzie che fanno parte del network dell’operatore britannico, insieme a giornalisti specializzati e operatori turistici d’oltremanica.

Il gruppo, guidato dalla product manager Louise Williams, è atterrato allo scalo Pio La Torre lunedì 16 ottobre proveniente da Londra-Stansted con volo Ryanair.

Il sopralluogo alle aree degli Iblei si concluderà venerdì 20 ottobre. Silvio Meli, presidente di Soaco, intravede la possibilità di ulteriore espansione dei collegamenti programmati da Thomas Cook, che ha già attivi da Comiso voli charter per Inghilterra, Belgio, Olanda, Francia e Polonia. Si sta lavorando per fare arrivare a Comiso un nuovo charter per Varsavia.

Intanto, confermata la presenza di Soaco al World Travel Market di Londra che si tiene nel mese di novembre.