The Body Shop emigra in Brasile: L’Oreal in trattative con Natura Cosmeticos

(Teleborsa) – L’Oreal è vicina alla vendita di The Body Shop.

Il colosso francese della cosmetica ha annunciato di essere in trattativa esclusiva con la brasiliana Natura Cosmeticos per la cessione di quello che si è rivelato negli ultimi anni uno dei business del Gruppo meno profittevoli.

Natura, prima azienda cosmetica in Brasile, ha assegnato a The Body Shop un enterprise value di 1 miliardi di euro.

La nota catena di prodotti per la bellezza, fondata nel 1976 e rilevata da L’Oreal trent’anni dopo, ha basato il proprio successo sull’allora innovativo mix di prodotti naturali e non testati sugli animali.

Negli anni recenti, tuttavia, ha perso una consistente fetta di fatturato soprattutto per via della sempre maggiore concorrenza.