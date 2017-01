Tesoro, rendimenti in calo all’asta dei BTP a 3 e 7 anni

(Teleborsa) – Rendimenti in forte calo per l’asta odierna dei BTP sul medio periodo. Il Tesoro ha collocato oggi Buoni a 3, 7 e 20 anni per un quantitativo di circa 9,5 miliardi di euro, sollecitando una buona domanda. Il trend dei rendimenti resta dunque piuttosto negativo.

Per il BTP a 3 anni il rendimento è crollato quasi a zero allo 0,06% dallo 0,30% del precedente collocamento, mentre per il BTP a 7 anni il tasso scende all’1,15% dall’1,37% precedente. Per il BTP a 20 anni il rendimento si è attestato al 2,53%.

Domanda robusta su tutte le scadenze: per il triennale ha totalizzato 4,37 miliarid a fronte dei 3 miliardi collocati, per il settennale 4 miliardi rispetto ai 2,75 miliardi offerti e per il ventennale 2,18 miliardi contro gli 1,5 miliardi assegnati.