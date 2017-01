Tesoro prepara il lancio di un nuovo BTP a 15 anni

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V. e Royal Bank of Scotland PLC (che opera con il nome di NatWest Markets) il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo BTP benchmark a 15 anni con scadenza 1° settembre 2033. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Era da quasi due anni che il Tesoro non collocava un BTP a 15 anni.

Subito dopo la notizia, data ieri pomeriggio a mercati ancora aperti, lo spread Btp/Bund a 10 anni è salito a 170 pb. Stamattina vale 160 punti.