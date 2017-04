(Teleborsa) – 6 miliardi di euro per l’asta BOT di fine mese. Lo annuncia il Tesoro in una nota dove si legge che il Tesoro offrirà BOT semestrali con scadenza 31 ottobre 2017. Data regolamento 28 aprile.

Alla stessa data sono in scadenza BOT semestrali per il medesimo importo offerto in asta.