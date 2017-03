Tesoro, in asta a metà mese 11,2 miliardi di BTP fino a 30 anni

(Teleborsa) – Il Tesoro ha annunciato i titoli che offrirà nell’asta di metà mese, in calendario il prossimo 13 marzo 2017, regolamento il successivo 15 marzo.

All’asta saranno offerti 11,2 miliardi di euro di BTP a 3, 7, 15 e 30 anni.

I BTP triennali scadenza 15 ottobre 2019 saranno offerti in un importo di 2,25-2,75 miliardi, i BTP settennali, scadenza 15 maggio 2024, in un importo di 3-3,5 miliardi, i BTP quindicennali, scadenza 1 settembre 2033, per 2-2,75 miliardi ed i BTP trentennali, scadenza 1 settembre 2046, per 2-2,75 miliardi.