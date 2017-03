(Teleborsa) – Il Tesoro ha annunciato che il prossimo 28 marzo andranno in asta dei CTZ scadenza 28 dicembre 2018, per un importo compreso tra 2 e 2,5 miliardi di euro mentre e l’asta dei BTP€i, indicizzato sulla base dell’inflazione della zona euro, prevista per lo stesso giorno non avrà luogo, dal momento che nello stesso mese è già stato emesso via sindacato il nuovo BTP€i 2028.

Tesoro, il 28 marzo asta fino a 2,5 mld di CTZ redazioneteleborsaxml