(Teleborsa) – Il prossimo 28 luglio, il Ministero dell’Economia collocherà BTP fino a un importo massimo di 6,25 miliardi di euro.

Nel dettaglio, saranno messi sul mercato BTP a 5 anni per 3,5-4 miliardi di euro e a 10 anni per 1,75-2,25 miliardi. Inoltre, saranno allocati CCTeu per 1-1,5 miliardi, scadenza ottobre 2024.