(Teleborsa) – Fino a 10 miliardi di euro BTP. E’ l’offerta del Ministero delle Finanze nell’asta in calendario il prossimo 12 aprile.

Nel dettaglio, saranno offerti BTP 3 anni per 4-4,5 miliardi di euro. Titoli a 7 anni per 2-2,5 miliardi. Titoli a 15 anni per 0,5-1 mld e BTO a 20 anni per 1,5-2 miliardi.