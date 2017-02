(Teleborsa) – Giovedì 10 febbraio andranno in asta BOT annuali. Lo comunica una nota del MEF che spiega che, in seguito all’assenza di specifiche esigenze di cassa non verrà offerto il BOT trimestrale.

Il Tesoro presenterà un’offerta per 6,5 miliardi di euro con scadenza 14 febbraio 2018. Sono in scadenza BOT annuali per lo stesso importo.

Tesoro, il 10 febbraio in asta 6,5 miliardi di BOT annuali redazioneteleborsaxml