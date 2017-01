Tesoro, i rendimenti dei BTP salgono ancora

(Teleborsa) – Rendimenti in aumento e domanda boom per i nuovi titoli a medio-lungo termine posti in asta dal Tesoro stamattina. Il collocamento ha ravvivato la domanda che appariva già buona quando i tassi corrisposti erano ai minimi.

Il BTP decennale ha visto lievitare il rendimento al 2,37%, ai massimi dal 2014, contro l’1,77% dell’asta di dicembre. Forte anche la domanda che è risultata pari a 1,29 volte il quantitativo offerto.

Stesso movimento per il rendimento del BTP quinennale, che si porta allo 0,92% dallo 0,54% precedente, con una domanda che supera di 1,32 volte l’offerta.

Per il CCTeu settennale il rendimento si è attestato allo 0,73%.