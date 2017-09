Tesoro colloca BTP fino a 6 miliardi, tassi in rialzo

(Teleborsa) – Si è chiusa con un rialzo dei rendimenti l’asta odierna di Titoli di Stato dove il Tesoro ha collocato l’importo massimo pari a 6 miliardi di euro.

I tassi sul BTP, scadenza 10 anni, sono in risalita al 2,19%, 9 punti base in più rispetto alla precedente asta. Sulla scadenza a 5 anni, i rendimenti sono, invece, scesi allo 0,83% dallo 0,84% del collocamento precedente. In flessione anche il rendimento sul CCT eu a 7 anni allo 0,75% da 0,81%.

Sostenuta la domanda con con un rapporto di copertura di 1,86 sul CCT eu, 1,66 sul decennale e 1,66 sulla scadenza a 5 anni.