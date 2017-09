Tesoro colloca BOT 6 mesi con rendimenti a minimo storico e domanda record

(Teleborsa) – Chiusa con un nuovo calo dei rendimenti l’ultima asta a breve termine del Tesoro, relativa a BOT semestrali. I titoli sono stati collocati ad un rendimento pari a -0,382%, ancora negativo e su un nuovo minimo storico, a fronte del tasso di -0,356% riportato al collocamento di agosto.

Sono stati piazzati tutti i 6 miliardi di titoli posti in asta, con una domanda doppia ed in forte crescita per 12,447 miliardi. Il rapporto di copertura sale così a 2,07 da 1,72.