Terziario, attesa una bolletta “light” per l’energia ma rincara il gas

(Teleborsa) – Calerà in media del 2% il la bolletta dell’energia elettrica per le imprese del terziario, che spenderanno meno nel 1° trimestre dell’anno, dopo l’immotivato aumento del 3° trimestre, anche se gra parte parte del risparmio sarà assorbito da un aumento del costo del gas, i cui prezzi continuano a salire anche per effetto dell’ondata di freddo.

Lo conferma Confcommercio in base a quanto rilevato dall’indice ICET-E, che misura l’andamento della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dai profili tipo di imprese del settore dei servizi. “Il calo – spiega l’associazione dei commercianti – è dovuto da un riequilibrio dei prezzi per l’approvvigionamento dei servizi per il dispacciamento e dal calo degli oneri di sistema. Di segno opposto, la voce collegata alla spesa materia prima che nel 1° trimestre 2017 cresce di un +7% sulla base delle stime dei prezzi all’ingrosso effettuate dall’Autorità per l’energia”.

Sul piano tendenziale il primo trimestre 2017 sancisce, tolto il 3° trimestre del 2016, il continuo calo della spesa lorda per l’acquisto di elettricità delle imprese con un importante decremento del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Di segno opposto le spese relative al gas (indice ICET-G), che nel primo trimestre 2017 registrano un aumento dell’8% rispetto al trimestre precedente. Si tratta del terzo aumento consecutivo, che annulla il positivo calo registrato tra il primo e il secondo trimestre del 2016 e che, anche per effetto delle condizioni climatiche, rischia di generare ripercussioni anche sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

L’aumento è dipeso dalla crescita dei prezzi all’ingrosso della materia prima gas, misurati dall’indice Pfor che mostra un rialzo del 20%, anche a causa dell’ondata di freddo, e dall’aumento dei costi del trasporto nella rete nazionale, che varia a che a seconds del contatore.

Rispetto ad un anno prima il costo del gas naturale segna un calo dello 0,3%, annullando così il forte ribasso che ha caratterizzato tutto il 2016 dovuto principalmente al calo del prezzo della materia prima sui mercati all’ingrosso e alla bassa domanda di gas.