Terremoto, Gentiloni: “per ricostruzione oltre un miliardo all’anno per tre anni”

(Teleborsa) – Una cabina di Regia. Così il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha definito la riunione che ha presieduto a Palazzo Chigi sul terremoto. Al tavolo erano presenti, oltre al commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio e i presidenti delle regioni colpite dal sisma. Nicola Zingaretti (Lazio), Luca Ceriscioli (Marche), Catiuscia Marini (Umbria), Luciano D’Alfonso (Abruzzo).

Al termine della riunione, la conferenza stampa in cui il Premier ha assicurato: “nel decreto che faremo a metà aprile inseriremo un fondo per la ricostruzione che sarà molto rilevante: oltre 1 miliardo all’anno per i prossimi 3 anni per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, ma stiamo lavorando per avere risorse più ingenti possibili. Le modalità con cui questo fondo sarà utilizzato saranno rese note dal governo ad aprile”.