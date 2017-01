TerniEnergia, sottoscritto integralmente l’aumento di capitale

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia ha approvato in data odierna l’apertura e la contestuale chiusura del periodo di offerta, con l’integrale collocamento delle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 Dicembre 2016.

L’Aumento di Capitale è stato integralmente sottoscritto per un controvalore pari a 2,19 milioni di euro.

I 3 milioni di azioni di nuova emissione sono stati offerti in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissioni.

Il collocamento delle azioni di nuova emissione, per un corrispondente importo pari al 6,80% dell’attuale capitale sociale, è avvenuto attraverso una procedura di bookbuilding ed è stato riservato ai soli investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Giappone e Canad. Il Collocamento Istituzionale non ha comportato sollecitazione all’investimento.