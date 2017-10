Ternienergia, Softeco Sismat coordina il progetto IMOVE per la mobilità intelligente

(Teleborsa) – TerniEnergia punta sulla mobilità sostenibile.

Softeco Sismat, digital company del Gruppo sarà alla guida del progetto di ricerca IMOVE (Unlocking Large-Scale Access to Combined Mobility through a European MaaS Network), co-finanziato nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020 e finalizzato alla sperimentazione e validazione del modello Mobility-as-a-Service (Maas), tramite la realizzazione di progetti pilota in diverse città e regioni Europee. Il progetto ha un costo complessivo di circa 3,7 milioni di euro interamente finanziati dall’Unione Europea. Il finanziamento concesso dall’UE a Softeco è pari a Euro 0,9 milioni.

Softeco Sismat ricopre, infatti, il ruolo di coordinatore di un consorzio di 14 partner provenienti da 8 paesi Europei.

La Mobility-as-a-Service (MaaS) rappresenta un modello emergente di erogazione di servizi per una mobilità smart, personalizzata e sostenibile, nell’ambito del quale l’offerta di trasporto per il cittadino integra diversi operatori e fornitori di servizio, servizi pubblici e privati, collettivi e individuali, modalità sostenibili quali la mobilità condivisa e la mobilità elettrica.

Il servizio viene offerto nella forma di “package di mobilità” personalizzati e adattati alle necessità di spostamento, fruibili secondo modelli diversi – dall’abbonamento flat, al carnet di servizi, al pay-per-use – in funzione delle esigenze e degli interessi degli utenti.