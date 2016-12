Ternienergia, ok dei soci all’aumento per la crescita nella digital energy

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia, ha deliberato all’unanimità l’aumento di capitale, in una o più soluzioni, a pagamento, in forma scindibile, per un ammontare massimo pari 3 milioni di azioni di nuova emissione, per un corrispondente importo pari al 6,80% dell’attuale capitale sociale.

L’aumento è riservato a investitori qualificati italiani e/o esteri con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti. Il periodo di offerta partirà da una data che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione al termine dell’attività di pre-marketing, comunque non precedente al 15 gennaio 2017, e si chiuderà al più tardi al 10 aprile 2017.

L’Assemblea ha confermato il criterio di determinazione del valore delle azioni di nuova emissione come deliberato dal CDA e comunicato al mercato in data 28 Novembre 2016.