TerniEnergia, nuova commessa per la controllata Softeco Sismat

(Teleborsa) – Nuova commessa in TerniEnergia.

La controllata Softeco Sismat, in associazione temporanea d’impresa con Siemens e Leonardo, ha sottoscritto un contratto di manutenzione correttiva per conto di e-distribuzione SpA, società del Gruppo Enel attiva nel settore della gestione delle reti e delle Smart grid.

Il contratto, si legge in una nota, prevede la fornitura di servizi per il telecontrollo delle reti di e-distribuzione per il biennio 2017-2018 per un importo complessivo di 0,84 milioni di euro.

In particolare, l’associazione tra Siemens, Softeco Sismat e Leonardo, si occuperà dei servizi di manutenzione correttiva, funzionale, di emergenza, di assistenza specialistica e di gestione magazzino dei sistemi di telecontrollo e di e-distribuzione.