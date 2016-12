TerniEnergia, accordo con JuicePower per pipeline di isole energetiche smart in India

(Teleborsa) – TerniEnergia guarda all’India con estremo interesse. La smart energy italiana ha sottoscritto in data odierna un accordo di partnership con JuicePower, con sede a Londra, per lo sviluppo e la costruzione di impianti di generazione di energia rinnovabile e delle infrastrutture di gestione dell’energia, comprendenti centrali on-site e off-site e sistemi di stoccaggio energetico, e per supportare JuicePower nella gestione del suo portafoglio-clienti con sistemi intelligenti di gestione dell’energia.

JuicePower, è una piattaforma di Clean Energy, che mira a proporre la fornitura di energia e smart grids a clienti commerciali e industriali nei mercati emergenti, a cominciare con l’India, generando e commercializzando energia con sistemi di Smart Energy Management. Il management di JuicePower ha competenza ed esperienza nello sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, eolico, biomasse, waste to energy ed altro) e consulenza finanziaria in relazione al settore.

La collaborazione tra TerniEnergia e JuicePower partirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di realizzare un progetto-pilota di isola energetica intelligente (smart mini grid) che includa impianti di generazione energetica (solare o ibrido), sistemi di storage, sistemi di back-up e stabilità (generatore elettrico), telecontrolli intelligenti, integrazione con i sistemi locali di controllo e connessione. Le soluzioni previste nell’ambito dell’accordo potranno contemplare impianti on-site di capacità compresa tra 1 e 5 MW e/o impianti off-site di potenza compresa tra 50 e 65 MW, in grado di fornire diversi clienti finali.