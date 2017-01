TerniEenergia acquista Wisafe da Italeaf e Energy System

(Teleborsa) – TerniEnergia ha perfezionato l’acquisizione di Wisave, società operante nel settore Internet of Things (IoT), da Italeaf, rilevando il 78,22% da Italeaf ed il 10% da Energy System. La compagnia ha acquisito in tal modo una partecipazione complessiva dell’88,22%.

Il prezzo di compravendita per il 78,22% delle azioni rappresentanti il capitale sociale di Wisave è stato convenuto in circa 620 mila euro, come indicato nella valutazione dell’esperto indipendente acquisita da TerniEnergia.

La società co-founder Energy System di Lecce resterà azionista di minoranza della società Wisave con una quota del 11,78% del capitale sociale dopo aver ceduto a TerniEnergia il 10% della propria partecipazione per un controvalore di 85 mila euro e parteciperà allo sviluppo dell’azienda in sinergia con TerniEnergia.

Il corrispettivo dell’operazione verrà corrisposto da TerniEnergia alle due società cedenti (Italeaf ed Energy System) per cassa nel corso del 2017.