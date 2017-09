Terna viene confermata negli indici di sostenibilità globale

(Teleborsa) – Terna è la prima azienda italiana del settore Electric Utilities ad essere inclusa nell’indice Dow Jones Sustainability, secondo le valutazioni di RobecoSAM, che seleziona le migliori aziende mondiali nel campo della sostenibilità.

I risultati della review annuale confermano Terna per il 9° anno consecutivo nel prestigioso Dow Jones Sustainability Index World. Rispetto all’anno scorso, Terna ha ulteriormente migliorato il suo posizionamento nell’Indice passando, con 89 punti, dal quinto al quarto posto (su 64 aziende valutate), grazie ai progressi ottenuti in alcuni importanti parametri di sostenibilità.

“L’inclusione di Terna nel Dow Jones Sustainability Index anche per quest’anno conferma la Sostenibilità come aspetto determinante nella creazione di valore per i nostri stakeholders”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris, aggiungendo “riteniamo che proprio la Sostenibilità sia fondamentale per coniugare gli obiettivi di minimo impatto ambientale e riduzione dei costi per il sistema come elementi chiave dei nostri investimenti per il Paese”.

Significativo il livello raggiunto nella dimensione ambientale (95/100), grazie alla strategia di contrasto del cambiamento climatico, alla completezza dei sistemi di gestione ambientale e di tutela della biodiversità e a specifici indicatori ambientali della trasmissione elettrica. Rilevante, infine, il punteggio, tra i più alti del comparto, nel nuovo criterio Human Rights, ottenuto grazie all’attenzione per i diritti umani, che nel febbraio scorso è valsa alla società il primato italiano tra 3000 aziende al mondo nella classifica dell’agenzia Vigeo-Eiris.

Oltre alla presenza nel DJSI, Terna è inclusa negli indici internazionali di sostenibilità Euronext (World, Europe e Eurozone), FTSE4Good (Global e Europe), STOXX ESG (Global, Environmental, Social e Governance), STOXX Low Carbon, ECPI, ESI (Ethibel Sustainability Index, MSCI, United Nations Global Compact (GC100) e negli indici italiani FTSE ECPI Italia SRI Benchmark e Italia SRI Leaders, elaborati a partire dalle sole società quotate alla Borsa Italiana.