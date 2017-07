Terna, utili semestrali in crescita

(Teleborsa) – Discesa moderata per Terna, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,29% dopo la pubblicazione dei risultati della prima parte del 2017.

Gli utili netti semestrali risultano in crescita dell’8,2% rispetto ad un anno fa (351,3 milioni di euro contro i 324,8 del 2016). Moderata crescita anche per i ricavi, giunti a 1.046,9 milioni di euro (+0,7% rispetto al 2016), mentre L’EBITDA sale a 794,8 milioni di euro (+2,3%). In calo l’indebitamento finanziario netto (-17 milioni rispetto a fine 2016).

Lo scenario di medio periodo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,919 Euro. Supporto a 4,845. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,993.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)