Terna firma contratto per nuova linea elettrica in Perù

(Teleborsa) – Terna fa un nuovo passo avanti verso l’internalizzazione. La società, tramite la sua controllata Terna Plus, ha formalizzato il contratto per la realizzazione di una nuova infrastruttura elettrica in Perù.

Secondo i termini dell’accordo, nei prossimi 36 mesi Terna realizzerà e metterà in esercizio una linea elettrica a 138kV della lunghezza di 132km, che unirà le stazioni elettriche di Aguaytía e Pucallpa, nella regione di Ucayali.

La concessione, che Terna si è aggiudicata alla fine del maggio scorso a esito della gara indetta da Proinversion – l’agenzia per gli investimenti che fa capo al Ministero dell’Energia e delle Miniere peruviano – ha una durata trentennale ed un valore di circa 9 milioni USD, considerando anche il potenziamento previsto per le due stazioni elettriche esistenti.