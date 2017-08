Tenaris sospeso per eccesso di ribasso

(Teleborsa) – A picco il titolo Tenaris, che ad inizio giornata a Milano è stato sospeso per eccesso di ribasso, ed al momento presenta un pessimo -3,85%.

I ricavi nel primo semestre sono stati per 1,24 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto agli 1,05 miliardi dello stesso periodo del 2016. In crescita gli utili netti, passati a 73 milioni di dollari da un precedente rosso di 9 milioni nel 2016.

A metà anno le vendite realizzate dal produttore di tubi per l’esplorazione del gas sono state per 2,4 miliardi di dollari (+6% rispetto al risultato della prima parte dell’anno scorso), mentre i profitti sono cresciuti a 279 milioni dai 19 milioni del 2016.

Lo scenario tecnico del titolo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,16 Euro, con area di resistenza individuata a quota 12,81. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,81.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)