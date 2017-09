Tenaris scatta in avanti, vede risultati in crescita in seconda parte anno

(Teleborsa) – Seduta vivace oggi per il produttore di tubi per l’esplorazione e la produzione di gas, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,17%.

Tenaris ha annunciato di attendersi, nella seconda parte dell‘anno, risultati in crescita rispetto al primo semestre. Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo italo-argentino, Paolo Rocca, durante l’investor presentation, odierno a Londra.

“La crisi che abbiamo conosciuto è stata molto pesante” – ha detto Rocca. – “Siamo nella fase di ripresa. Nella seconda parte dell’anno vedremo chiaramente risultati migliori in termini di vendite ed ebitda”.

Il top manager ha inoltre precisato che “il terzo trimestre sarà influenzato in qualche modo dall’uragano Harvey” ma, in generale, “confermiamo la previsione di aumentare i risultati”. Nei giorni scorsi, gli analisti di Morgan Stanley avevano espresso dubbi sui risultati societari del terzo e quarto trimestre, citando i ritardi delle operazioni in Texas, dopo l’uragano Harvey.

Il gruppo stima che la domanda di prodotti OCTG quest’anno sarà pari a 12,1 milioni di tonnellate, in crescita rispetto al 2016 (8,8 milioni) e al 2015 (11,6 milioni), ma in calo sul 2014 (17,7 milioni).

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Tenaris. Tuttavia, l’esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,87. All’orizzonte è prevista un’evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,65.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)