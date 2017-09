Tenaris in rosso in fondo al FTSE MIB

(Teleborsa) – Giornata no per Tenaris che a Piazza Affari cede l’1,24%, posizionandosi in coda al principale listino milanese.

Domani 22 settembre a Londra è previsto l’investor presentation di Tenaris, Morgan Stanley esprime i suoi dubbi sui risultati societari del terzo e quarto trimestre che potrebbero risentire anche dei ritardi delle operazioni in Texas, dopo l’uragano Harvey.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Tenaris. Tuttavia, l’esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,05 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,87. All’orizzonte è prevista un’evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,78.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)