Tenaris, balza l’utile netto del primo trimestre

(Teleborsa) – Utile in forte accelerazione per Tenaris. Il Gruppo archivia il primo trimestre dell’anno con un utile netto a 206 milioni di dollari rispetto ai 28 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.

I ricavi sono scesi del 4% a 1,154 miliardi (1,206 nel primo trimestre 2016).

L’EBITDA sale del 4% a 198 milioni.

Per quanto riguarda le prospettivem Tenaris prevede per il secondo e terzo trimestre ricavi e margine operativo in linea con i primi tre mesi dell’anno