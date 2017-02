Telesia pronta a sbarcare all’AIM Italia

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Telesia e dei “Warrant Telesia 2017 –2019” sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La data dello sbarco è prevista per lunedì 20 febbraio 2017.

Telesia S.p.A. è una società del Gruppo Class Editori che opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della GO TV (nome di riferimento alle audience TV in continua crescita dei consumatori in movimento fuori casa), realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane.

E, grazie a un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L’attuale network conta 5.000 monitor installati in 700 location.

La società, inoltre, con la sua divisione tecnologica, progetta, installa e manutiene soluzioni e sistemi di videocomunicazione multimediale destinati alle aree pubbliche ad elevata frequentazione e al trasporto pubblico locale (autobus e treni) utilizzando tecnologie (hardware e software) sviluppate al proprio interno e registrate.

Nell’ambito del collocamento sono state sottoscritte n.399.450 azioni ordinarie, di cui n. 250.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 21 dicembre 2016 e n. 149.450 azioni ordinarie rivenienti dalla vendita da parte dell’azionista Class Editori S.p.A.

Il flottante della Società post ammissione sarà pari al 22,83% del capitale sociale. Class Editori S.p.A. ne detiene la parte restante.

Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato in 10,00 Euro e, sulla base di tale prezzo, è prevista una capitalizzazione pari a circa 17,5 milioni di Euro. Il controvalore del collocamento è pari a circa 4,0 milioni di Euro.

È prevista inoltre l’assegnazione gratuita di 1 (uno) “Warrant Telesia 2017 –2019” per ogni azione. Il numero dei warrant emessi è pari a 1.750.000. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Telesia S.p.A. è pari a 1.750.000 di Euro, composto da n.1.750.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Telesia S.p.A. è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd. in qualità di Global Coordinatore Nomad, da Ambromobiliare S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da PKF Italia S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A., a seguito della cessione avvenuta in data 31/01/2017 di un ramo di azienda ricomprendente l’incarico di revisore legale di Telesia) in qualità di revisore contabile per la quotazione, da Nctm quale consulente legale dell’Emittente e da Pedersoli Studio Legale in qualità di consulente legale del Global Coordinator.

Banca Aletti & C.S.p.A. agirà, inoltre, quale Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.