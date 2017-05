Telecom, ricavi primo trimestre sopra attese. Miglior risultato dal 2012

(Teleborsa) – Telecom Italia ha chiuso i primi tre mesi con ricavi pari a 4,82 miliardi di euro, in crescita dell’8,5% rispetto al primo trimestre 2016.

Si tratta del miglior risultato in termini di ricavi consolidati dal 2012. Il dato è superiore alle stime degli analisti che avevano stimato un giro d’affari di 4,5 miliardi di euro.

L’Ebitda è pari a 1,9 miliardi e si confronta con gli 1,7 miliardi dei primi tre mesi del 2016 mentre l’Ebit si è attestato 865 milioni di euro e si incrementa di 161 milioni di euro (+22,9%).

“Con questa trimestrale chiudiamo un triennio di lavoro del Consiglio di Amministrazione, durante il quale siamo sicuri di aver avviato una importante trasformazione dell’azienda e i risultati ci stanno dando ragione”, ha commentato il Presidente Esecutivo Giuseppe Recchi.

“L’accelerazione sulle reti di nuova generazione in Italia e in Brasile abilita la trasformazione del business”, ha rilanciato l’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo. “Abbiamo restituito il segno positivo a tutti i parametri in entrambi i mercati. Sul domestico, all’aumento della clientela in fibra e 4G si accompagna, al netto delle normalizzazioni, la stabilizzazione dei ricavi da servizi già in questo trimestre e mi aspetto che nel prossimo trimestre i ricavi da servizi domestic torneranno a crescere”.

L’indebitamento finanziario netto contabile al 31 marzo 2017 è pari a 25.923 milioni di euro, in riduzione di 32

milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 (25.955 milioni milioni di euro ).

L’attenzione del mercato resta concentrata sul gruppo telefonico. Dopo il CdA odierno sui risultati trimestrali, gli investitori guardano all’assemblea di domani, che dovrà rinnovare il Board di Telecom.