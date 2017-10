Telecom Italia in moderato rialzo dopo la Golden Power

(Teleborsa) – Progresso di scarsa entità per la TIM, che scambia in vantaggio dello 0,33%, dopo che il Governo ha deciso di esercitare i poteri previsti dalla cosiddetta “Golden Power” su TIM, per il controllo esercitato anche su Telecom Italia Sparkle e Telsy Elettronica e Telecomunicazioni, in qualità di società titolari delle attività di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale.

Analizzando lo scenario di Telecom si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7595 Euro. Prima resistenza a 0,768. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,754.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)