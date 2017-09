Telecom Italia chiude incolore aspettando le mosse di Vivendi

(Teleborsa) – Seduta incolore per Telecom Italia, che termina gli scambi con un moderato +0,19%, dopo aver siglato una nuova intesa per lo sviluppo della rete in fibra ottica con Utilitalia.

Il titolo dlela TIM resta al centro dell’attenzione del mercato sulle ipotesi di esercizio del golden power contro le mire di Vivendi, che sembra incline a scegliere di restare in TIM piuttosto che in Mediaset nella trattativa in corso con AgCom.

La situazione di medio periodo di Telecom resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E’ atteso dunque un miglioramento verso l’alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,7927. Supporto visto a quota 0,7857. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,7997.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)