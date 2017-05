Telecom Italia avvia procedura per smantellamento 6 mila centrali

(Teleborsa) – Telecom Italia accelera l’ammodernamento della rete fissa annunciando la dismissione di 6 mila centrali.

Il gruppo di Tlc ha depositato presso l’AgCom l’elenco delle centrali basate su tecnologie non più all’avanguardia che verranno dismesse nei prossimi anni. Per Tim ci saranno conseguenti significativi benefici in termini di consumi, efficienza tecnologica e di occupazione di spazi.

Lo riportano fonti vicine alla vicenda spiegando che si tratta di un passaggio fondamentale per la definitiva realizzazione della rete di accesso in fibra di nuova generazione integralmente basata sulle più evolute tecnologie “Full IP”.

Il progetto di dismissione sarà completato in più fasi entro il 2024.