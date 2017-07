Telecom, ispezione delle Fiamme Gialle nelle sedi di Roma e Milano

(Teleborsa) – Verifiche in corso da parte della Consob e della Guardia di Finanza nelle sedi di Telecom Italia di Roma e Milano.

Lo riportano rumors di stampa che spiegano che le ispezioni sarebbero volte ad accertare l’influenza del socio francese Vivendi nella gestione del gruppo di telecomunicazioni. Secondo le indiscrezioni, la Consob avrebbe chiesto alla Guardia di Finanza di acquisire documenti e informazioni.

Vale la pena di ricordare che Vivendi da tempo è nell’occhio del ciclone per le sue partecipazioni nei gruppi italiani, tanto che l’AgCom aveva dato un ultimatum al gruppo francese per cedere la partecipazione in Mediaset o in Telecom Italia,

Lo scopo era eliminare l’esposizione sbilanciata nel mercato dei media e delle tlc in cui Vivendi si è venuta a trovare per il rastrellamento delle azioni del gruppo di Cologno Monzese.