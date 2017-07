Telecom, cercasi AD. Al via il totonomine

(Teleborsa) – Anche Moretti e Gallia in lizza per la poltrona di Amministratore Delegato di Telecom Italia, dopo l’uscita di Flavio Cattaneo.

Egon Zehnder, l’advisor scelto per comporre una rosa di candidati, è al lavoro su due liste, per completare la nuova governance dei francesi di Vivendi.

In una delle liste, figurano nomi come Fabio Gallia, attuale Amministratore delegato di CDP e l’ex AD di Leonardo, Mauro Moretti. Ma resta in gioco anche Giuseppe Recchi, attuale vicepresidente di Tim, la cui scelta (interna) secondo gli addetti ai lavori, garantirebbe la continuità.

E’ già al lavoro, invece, Amos Genish, il nuovo direttore operativo che prima della nomina ricopriva il ruolo di Chief Convergence Officer di Vivendi.