Technogym, Wellness Holding cede l’8% del capitale

(Teleborsa) – Wellness Holding alleggerisce la propria partecipazione in Technogym.

La società ha infatti ceduto 16 milioni di azioni ordinarie del Gruppo fondato da Nerio Alessandri, pari all’8% del capitale sociale della Società, ad un prezzo di 6,90 euro per azione, per un controvalore complessivo di 110,4 milioni di euro.

L’operazione è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e

Wellness Holding detiene ora il 52% del capitale sociale di Techonogym.

Con questa operazione, si legge in un comunicato, Wellness Holding “ha inteso, da un lato, soddisfare l’auspicio manifestato dagli investitori per un aumento del flottante e della liquidità del titolo Technogym, dall’altro lato, reperire risorse finanziarie per perseguire nuove possibili opportunità di investimento, pur mantenendo il ruolo di azionista di controllo della Technogym”.